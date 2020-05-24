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Тысячи людей собрал автопротест ультраправых против карантина в Испании

Воскресенье, 24 мая 2020, 16:08
Тысячи людей собрал автопротест ультраправых против карантина в Испании

Тысячи автомобилистов и мотоциклистов, сигналя в клаксоны и размахивая испанскими флагами, проехали Мадридом в субботу в рамках общенационального антиправительственного протеста крайней правой партии Vox.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Правая партия Vox призвала сторонников проехать через крупные города, не оставляя своих транспортных средств, чтобы сохранить социальную дистанцию.

Митингующие в Мадриде ехали колонной и размахивали испанскими флагами, призывая премьер-министра Педро Санчеса подать в отставку из-за ненадлежащего реагирования на пандемию коронавируса.

Из-за двухмесячного карантина в стране гостиницы, бары и рестораны, а также пляжи были закрытыми. Правительство утверждает, что это позволило ему взять под контроль вспышку коронавируса, и ежедневное количество погибших постепенно уменьшается. Испания установила одни из самых жестких ограничений в Европе 14 марта.

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль, который руководил процессией в Мадриде, выступил с речью по радио, которую люди слушали в машинах, говоря, что правительство Испании "отвечает за худшее управление этим кризисом на всей планете".

Протестующие призвали полностью отменить все карантинные меры, учитывая вред для рабочих мест и экономики. По прогнозам, экономика Испании в этом году сократится до 12% в результате пандемии.

Похожие акции протеста прошли также в Севилье, Барселоне и других крупных городах.

На фоне протестов премьер Педро Санчес объявил о двух значительных коронавирусных послаблениях. По его словам, границы страны откроются для иностранных туристов с июля.Також футбольные матчи в высшей лиге испанского футбола могут восстановиться с 8 июня.

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Темы: Испаниякарантин
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