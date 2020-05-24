Українських моряків, яких 22 березня захопили пірати, звільнено
Неділя, 24 травня 2020, 17:31
7 українських моряків, яких 22 березня захопили пірати у Гвінейській затоці, вже на волі.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter
Дослівно: "22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F.
Українські консули, посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити.
Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому!"
Українська правда