Украинские моряки, которых 22 марта захватили пираты, освобождены

7 украинских моряков, которых 22 марта захватили пираты в Гвинейском заливе, уже на свободе.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter

Дословно: "22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F.

Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить.

Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой!"