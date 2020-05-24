Украинские моряки, которых 22 марта захватили пираты, освобождены
Воскресенье, 24 мая 2020, 17:31
7 украинских моряков, которых 22 марта захватили пираты в Гвинейском заливе, уже на свободе.
Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter
Дословно: "22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F.
Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить.
Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой!"
Украинская правда