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На Львівщині зіткнулися вантажівка і мікроавтобус: 4 загиблих

Неділя, 24 травня 2020, 17:42
поліція Львівщини

На Львівщині внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса загинуло четверо людей, ще четверо отримали тілесні ушкодження.

Джерело: поліція області

Деталі: Інформація про ДТП на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Тухолька Сколівського району надійшла до поліції близько 11:30 неділі.

Дослівно: "Попередньо правоохоронці встановили, що 50-річний водій вантажівки "MAN" не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz", який рухався по зустрічній смузі.

На місці аварії від отриманих травм загинув 47-річний водій та троє пасажирів мікроавтобуса. Ще чотирьох пасажирів "Mercedes" доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Їх діагнози уточнюються".

 

Деталі: За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Українська правда
Теми: ЛьвівщинаДТП


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