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На Львовщине столкнулись грузовик и микроавтобус: 4 погибших

Воскресенье, 24 мая 2020, 17:42
полиция Львовской области

На Львовщине в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли четыре человека, еще четверо получили телесные повреждения.

Источник: полиция области

Детали: Информация о ДТП на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Тухолька Сколевского района поступила в полицию около 11:30 воскресенья.

Дословно: "Предварительно правоохранители установили, что 50-летний водитель грузовика "MAN" не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz", который двигался по встречной полосе.

На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четыре пассажира "Mercedes" доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются".

 

Детали: По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаДТП


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