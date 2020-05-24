На Львовщине столкнулись грузовик и микроавтобус: 4 погибших
На Львовщине в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли четыре человека, еще четверо получили телесные повреждения.
Источник: полиция области
Детали: Информация о ДТП на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Тухолька Сколевского района поступила в полицию около 11:30 воскресенья.
Дословно: "Предварительно правоохранители установили, что 50-летний водитель грузовика "MAN" не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz", который двигался по встречной полосе.
На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четыре пассажира "Mercedes" доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются".
Детали: По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.