Наступного тижня всю Україну накриють дощі та грози

Найближчими днями по всій Україні очікуються дощі та грози. Водночас температура повітря трохи підвищиться.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок, 25 травня, дощі очікуються на всій території України, окрім Харківської, Донецької та Луганської областей.

Температура повітря вдень на більшості території – 14-17° тепла, у південних областях – 18-21°.

У вівторок, 26 травня, по всій території України пройдуть дощі та грози. Температура повітря вночі 5-10°, вдень – 13-16°, у південних областях до 19° тепла.

27 травня на більшості території так само дощі та грози, однак у Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму опадів не очікується.

Температура повітря вдень підвищиться – на більшості території 17-20°.

28 травня у східних і південних областях до 24° тепла. На всій території України дощі, подекуди з грозами.

29 травня дощів не прогнозується лише на Луганщині та в Криму. На решті території – дощі, подекуди з грозами.

Температура вдень у західних областях 13-17°, у центральних і північних – 17-21°, на сході та півдні України до 22-24° тепла.