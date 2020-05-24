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Наступного тижня всю Україну накриють дощі та грози

Неділя, 24 травня 2020, 21:17
Наступного тижня всю Україну накриють дощі та грози

Найближчими днями по всій Україні очікуються дощі та грози. Водночас температура повітря трохи підвищиться.

Джерело: Укргідрометцентр

 

Деталі: У понеділок, 25 травня, дощі очікуються на всій території України, окрім Харківської, Донецької та Луганської областей.

Температура повітря вдень на більшості території – 14-17° тепла, у південних областях – 18-21°.

У вівторок, 26 травня, по всій території України пройдуть дощі та грози. Температура повітря вночі 5-10°, вдень – 13-16°, у південних областях до 19° тепла.

 

27 травня на більшості території так само дощі та грози, однак у Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму опадів не очікується.

 

Температура повітря вдень підвищиться – на більшості території 17-20°.

28 травня у східних і південних областях до 24° тепла. На всій території України дощі, подекуди з грозами.

 

29 травня дощів не прогнозується лише на Луганщині та в Криму. На решті території – дощі, подекуди з грозами.

 

Температура вдень у західних областях 13-17°, у центральних і північних – 17-21°, на сході та півдні України до 22-24° тепла.

Українська правда
Теми: погода
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