На следующей неделе всю Украину накроют дожди и грозы
В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и грозы. В то же время, температура воздуха немного повысится.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: В понедельник, 25 мая, дожди ожидаются на всей территории Украины, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Температура воздуха днем на большей части территории - 14-17° тепла, в южных областях - 18-21°.
Во вторник, 26 мая, по всей территории Украины пройдут дожди и грозы. Температура воздуха ночью 5-10°, днем - 13-16°, в южных областях до 19° тепла.
27 мая на большей части территории так же дожди и грозы, однако в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму осадков не ожидается.
Температура воздуха днем повысится – на большинстве территории 17-20°.
28 мая, в восточных и южных областях до 24° тепла. На всей территории Украины дожди, местами с грозами.
29 мая дождей не прогнозируется в Луганской области и в Крыму. На остальной территории - дожди, местами с грозами.
Температура в западных областях 13-17°, в центральных и северных - 17-21°, на востоке и юге Украины до 22-24° тепла.