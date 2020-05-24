Все разделы
Укр / Рус

На следующей неделе всю Украину накроют дожди и грозы

Воскресенье, 24 мая 2020, 21:17

В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и грозы. В то же время, температура воздуха немного повысится.

Источник: Укргидрометцентр

 

Детали: В понедельник, 25 мая, дожди ожидаются на всей территории Украины, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Температура воздуха днем ​​на большей части территории - 14-17° тепла, в южных областях - 18-21°.

Во вторник, 26 мая, по всей территории Украины пройдут дожди и грозы. Температура воздуха ночью 5-10°, днем ​​- 13-16°, в южных областях до 19° тепла.

 

27 мая на большей части территории так же дожди и грозы, однако в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму осадков не ожидается.

 

Температура воздуха днем ​​повысится – на большинстве территории 17-20°.

28 мая, в восточных и южных областях до 24° тепла. На всей территории Украины дожди, местами с грозами.

 

29 мая дождей не прогнозируется в Луганской области и в Крыму. На остальной территории - дожди, местами с грозами.

 

Температура в западных областях 13-17°, в центральных и северных - 17-21°, на востоке и юге Украины до 22-24° тепла.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

На следующей неделе всю Украину накроют дожди и грозы

"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг

За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса

фотоЗабор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры

видеоНа Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

инфографикаЭпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

Все главные новости...
погода
Синоптик рассказала, когда наконец потеплеет
На Украину с запада надвигается атмосферный фронт
Синоптики рассказали, когда придет потепление
Последние новости
21:17
На следующей неделе всю Украину накроют дожди и грозы
20:53
В Швеции запустили первую сеть 5G
20:12
Карантин надоел: у киевского зоопарка возникла огромная очередь
19:52
Правительство просит французов провести летний отпуск во Франции
19:38
Коронавирус на Буковине: 52 пациента - в тяжелом состоянии
19:16
"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг
18:55
В Харькове 20 медиков областной "инфекционки" заразились коронавирусом
18:37
Посол объяснил, зачем предложил Шредеру пари о Крыме
18:18
Буславец разделяет позицию Энергетического сообщества относительно рынка электроэнергии
18:12
За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса
Все новости...