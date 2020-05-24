На следующей неделе всю Украину накроют дожди и грозы

В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и грозы. В то же время, температура воздуха немного повысится.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В понедельник, 25 мая, дожди ожидаются на всей территории Украины, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Температура воздуха днем ​​на большей части территории - 14-17° тепла, в южных областях - 18-21°.

Во вторник, 26 мая, по всей территории Украины пройдут дожди и грозы. Температура воздуха ночью 5-10°, днем ​​- 13-16°, в южных областях до 19° тепла.

27 мая на большей части территории так же дожди и грозы, однако в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму осадков не ожидается.

Температура воздуха днем ​​повысится – на большинстве территории 17-20°.

28 мая, в восточных и южных областях до 24° тепла. На всей территории Украины дожди, местами с грозами.

29 мая дождей не прогнозируется в Луганской области и в Крыму. На остальной территории - дожди, местами с грозами.

Температура в западных областях 13-17°, в центральных и северных - 17-21°, на востоке и юге Украины до 22-24° тепла.