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У Білому домі планують очну зустріч лідерів G7 на кінець червня

Неділя, 24 травня 2020, 21:42
У Білому домі планують очну зустріч лідерів G7 на кінець червня

У Білому домі планують провести очну зустріч лідерів "Великої сімки" в кінці червня.

Джерело: радник з національної безпеки Білого дому Роберт О'Брайен в коментарі CBS, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Саміт G7, якщо він пройде очно, і ми гадаємо, що це станеться, відбудеться в кінці червня".

Деталі: О'Брайен зазначив, що, на його думку, столиця США близька до піку випадків коронавірусу, і Сполучені Штати хотіли б провести саміт, якщо дозволить ситуація.

Він вірить, що лідери G7 нададуть перевагу особистій зустрічі, а не відеоконференції.

Пряма мова: "Президент направив запрошення, і ми отримали чудові відповіді".

"Ми подбаємо про те, щоб усі пройшли тестування. Ми подбаємо про те, щоб це було безпечне місце, якщо лідери зможуть приїхати сюди. Але ми хотіли б прийняти їх у Вашингтоні".

Що передувало: Саміт G7 планувався на 10 червня, проте президент Дональд Трамп скасував його через пандемію коронавірусу.

Українська правда
Теми: СШАG7коронавірус
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