Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белом доме планируют очную встречу лидеров G7 на конец июня

Воскресенье, 24 мая 2020, 21:42
В Белом доме планируют очную встречу лидеров G7 на конец июня

В Белом доме планируют провести очную встречу лидеров "Большой семерки" в конце июня.

Источник: советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен в комментарии CBS, сообщает Reuters

Прямая речь: "Саммит G7, если он пройдет очно, и мы думаем, что это произойдет, состоится в конце июня".

Детали: О'Брайен сказал, что, по его мнению, столица США близка к пику случаев коронавируса, и Соединенные Штаты хотели бы провести саммит, если позволит ситуация.

Он верит, что лидеры G7 предпочтут встретиться лично, а не на видеоконференции.

Прямая речь: "Президент направил приглашения, и мы получили отличные ответы".

"Мы позаботимся о том, чтобы все прошли тестирование. Мы позаботимся о том, чтобы это было безопасное место, если лидеры смогут приехать сюда. Но мы хотели бы принять их в Вашингтоне".

Что предшествовало: Саммит G7 планировался на 10 июня, однако президент Дональд Трамп отменил его из-за пандемии коронавируса.

Украинская правда
Темы: СШАG7коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
США
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: