В Белом доме планируют очную встречу лидеров G7 на конец июня
В Белом доме планируют провести очную встречу лидеров "Большой семерки" в конце июня.
Источник: советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен в комментарии CBS, сообщает Reuters
Прямая речь: "Саммит G7, если он пройдет очно, и мы думаем, что это произойдет, состоится в конце июня".
Детали: О'Брайен сказал, что, по его мнению, столица США близка к пику случаев коронавируса, и Соединенные Штаты хотели бы провести саммит, если позволит ситуация.
Он верит, что лидеры G7 предпочтут встретиться лично, а не на видеоконференции.
Прямая речь: "Президент направил приглашения, и мы получили отличные ответы".
"Мы позаботимся о том, чтобы все прошли тестирование. Мы позаботимся о том, чтобы это было безопасное место, если лидеры смогут приехать сюда. Но мы хотели бы принять их в Вашингтоне".
Что предшествовало: Саммит G7 планировался на 10 июня, однако президент Дональд Трамп отменил его из-за пандемии коронавируса.