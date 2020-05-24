Все разделы
Укр / Рус

В Белом доме планируют очную встречу лидеров G7 на конец июня

Воскресенье, 24 мая 2020, 21:42

В Белом доме планируют провести очную встречу лидеров "Большой семерки" в конце июня.

Источник: советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен в комментарии CBS, сообщает Reuters

Прямая речь: "Саммит G7, если он пройдет очно, и мы думаем, что это произойдет, состоится в конце июня".

Детали: О'Брайен сказал, что, по его мнению, столица США близка к пику случаев коронавируса, и Соединенные Штаты хотели бы провести саммит, если позволит ситуация.

Он верит, что лидеры G7 предпочтут встретиться лично, а не на видеоконференции.

Прямая речь: "Президент направил приглашения, и мы получили отличные ответы".

"Мы позаботимся о том, чтобы все прошли тестирование. Мы позаботимся о том, чтобы это было безопасное место, если лидеры смогут приехать сюда. Но мы хотели бы принять их в Вашингтоне".

Что предшествовало: Саммит G7 планировался на 10 июня, однако президент Дональд Трамп отменил его из-за пандемии коронавируса.

Украинская правда
Темы: СШАG7коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

На следующей неделе всю Украину накроют дожди и грозы

"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг

За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса

фотоЗабор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры

видеоНа Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

инфографикаЭпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

Все главные новости...
США
В МИД прокомментировали намерение США выйти из Договора по открытому небу
В Нью-Йорке на коронавирус проверили почти 2 миллиона человек
Экипаж корабля Crew Dragon прибыл в космический центр имени Кеннеди
Последние новости
21:17
На следующей неделе всю Украину накроют дожди и грозы
20:53
В Швеции запустили первую сеть 5G
20:12
Карантин надоел: у киевского зоопарка возникла огромная очередь
19:52
Правительство просит французов провести летний отпуск во Франции
19:38
Коронавирус на Буковине: 52 пациента - в тяжелом состоянии
19:16
"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг
18:55
В Харькове 20 медиков областной "инфекционки" заразились коронавирусом
18:37
Посол объяснил, зачем предложил Шредеру пари о Крыме
18:18
Буславец разделяет позицию Энергетического сообщества относительно рынка электроэнергии
18:12
За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса
Все новости...