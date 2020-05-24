В Белом доме планируют очную встречу лидеров G7 на конец июня

В Белом доме планируют провести очную встречу лидеров "Большой семерки" в конце июня.

Источник: советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен в комментарии CBS, сообщает Reuters

Прямая речь: "Саммит G7, если он пройдет очно, и мы думаем, что это произойдет, состоится в конце июня".

Детали: О'Брайен сказал, что, по его мнению, столица США близка к пику случаев коронавируса, и Соединенные Штаты хотели бы провести саммит, если позволит ситуация.

Он верит, что лидеры G7 предпочтут встретиться лично, а не на видеоконференции.

Прямая речь: "Президент направил приглашения, и мы получили отличные ответы".

"Мы позаботимся о том, чтобы все прошли тестирование. Мы позаботимся о том, чтобы это было безопасное место, если лидеры смогут приехать сюда. Но мы хотели бы принять их в Вашингтоне".

Что предшествовало: Саммит G7 планировался на 10 июня, однако президент Дональд Трамп отменил его из-за пандемии коронавируса.