Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму вводять платну обсервацію для тих, хто приїхав з РФ

Неділя, 24 травня 2020, 22:10
У Криму вводять платну обсервацію для тих, хто приїхав з РФ

Тих, хто приїжджатиме до окупованого Криму з Росії або з інших країн, розміщатимуть в обсерватори за особистий рахунок.

Джерело: підконтрольний РФ "глава Криму" Сергій Аксьонов на засіданні оперативного штабу з протидії COVID-19, пише "Крим.Реалії"

Пряма мова Аксьонова: "Громадяни інших суб'єктів, які їдуть безцільно (до Криму – КР), ми розуміємо, що вони приїхали з особистих питань, які не стосуються роботи органів влади, повинні поміщатися в обсерватор за свій рахунок".

"Не потрібно знічев'я, просто тому що вам хочеться поїхати на море, створювати проблему нам".

Деталі: За словами Аксьонова, з неплатників стягуватимуть суму за перебування в обсерваторі в судовому порядку.

Він також зазначив, що до вечора неділі буде видано його указ про примусове платне поміщення в обсерватор.

У Криму, включаючи Севастополь, за минулу добу зафіксували 15 нових заражень COVID-19.

Українська правда
Теми: КримРосіякарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Крим
На Кримському мосту зберігаються затори
Поблизу Джанкоя почав пересихати Північнокримський канал – ЗМІ
З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує
Останні новини
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: