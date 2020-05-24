У Криму вводять платну обсервацію для тих, хто приїхав з РФ

Тих, хто приїжджатиме до окупованого Криму з Росії або з інших країн, розміщатимуть в обсерватори за особистий рахунок.

Джерело: підконтрольний РФ "глава Криму" Сергій Аксьонов на засіданні оперативного штабу з протидії COVID-19, пише "Крим.Реалії"

Пряма мова Аксьонова: "Громадяни інших суб'єктів, які їдуть безцільно (до Криму – КР), ми розуміємо, що вони приїхали з особистих питань, які не стосуються роботи органів влади, повинні поміщатися в обсерватор за свій рахунок".

"Не потрібно знічев'я, просто тому що вам хочеться поїхати на море, створювати проблему нам".

Деталі: За словами Аксьонова, з неплатників стягуватимуть суму за перебування в обсерваторі в судовому порядку.

Він також зазначив, що до вечора неділі буде видано його указ про примусове платне поміщення в обсерватор.

У Криму, включаючи Севастополь, за минулу добу зафіксували 15 нових заражень COVID-19.