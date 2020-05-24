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В Крыму вводят платную обсервацию для тех, кто приезжает из РФ

Воскресенье, 24 мая 2020, 22:10
В Крыму вводят платную обсервацию для тех, кто приезжает из РФ

Тех, кто будет приезжать в оккупированный Крым из России или из других стран, будут размещать в обсерваторы за личный счет.

Источник: подконтрольный РФ "глава Крыма" Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19, пишет "Крым.Реалии"

Прямая речь Аксенова: "Граждане других субъектов, которые едут бесцельно (в Крым – КР), мы понимаем, что они приехали по личным вопросам, которые не касаются работы органов власти, должны помещаться в обсерватор за свой счет".

"Не нужно от нечего делать, просто потому что вам хочется поехать на море, создавать проблему нам".

Детали: По словам Аксенова, с неплательщиков будут взимать сумму за пребывание в обсерваторе в судебном порядке.

Он также отметил, что к вечеру воскресенья будет издан его указ о принудительном платном помещении в обсерватор.

В Крыму, включая Севастополь, за прошлые сутки зафиксировали 15 новых заражений COVID-19.

Украинская правда
Темы: КрымРосcиякарантинкоронавирус
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