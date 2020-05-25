Німеччина продовжила дозвіл на в’їзд сезонних працівників

Іноземні сезонні робітники, залучені до сільськогосподарських робіт, можуть в'їжджати до Німеччини до 15 червня

Джерело: DW

Деталі: Відповідне рішення погодили Міністерства сільського господарства та внутрішніх справ ФРН. Дія попереднього дозволу закінчилась 24 травня.

Окрім того, чинними залишаються умови щодо максимального контингенту у 80 тисяч осіб та наявності відповідного дозволу на роботу.

Нині до країни працювати приїхали 33 тисячі іноземних сезонних робітників.

Нагадаємо: