Германия продлила разрешение на въезд сезонных работников
Понедельник, 25 мая 2020, 03:00
Иностранные сезонные рабочие, к сельскохозяйственным работам, могут въезжать в Германию до 15 июня
Источник: DW
Детали: Соответствующее решение согласовали Министерства сельского хозяйства и внутренних дел ФРГ. Действие предыдущего разрешения закончилось 24 мая.
Кроме того, действующими остаются условия для максимального контингента в 80 тысяч человек и наличии соответствующего разрешения на работу.
Сейчас в страну работать приехали 33 тысячи иностранных сезонных рабочих.
Напомним:
- Между трудовыми ведомствами Германии и Украины нет так называемого соглашения о посредничестве, которое разрешило бы немецким работодателям нанимать украинских работников для сбора урожая на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в мире.
Украинская правда