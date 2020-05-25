Германия продлила разрешение на въезд сезонных работников

Иностранные сезонные рабочие, к сельскохозяйственным работам, могут въезжать в Германию до 15 июня

Источник: DW

Детали: Соответствующее решение согласовали Министерства сельского хозяйства и внутренних дел ФРГ. Действие предыдущего разрешения закончилось 24 мая.

Кроме того, действующими остаются условия для максимального контингента в 80 тысяч человек и наличии соответствующего разрешения на работу.

Сейчас в страну работать приехали 33 тысячи иностранных сезонных рабочих.

Напомним: