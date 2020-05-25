До Німеччини повернулись більше сотні ісламістів із бойовим минулим

Більше 100 учасників ісламістських угрупувань, які брали участь у бойових діях в Іраку та Сирії, повернулась до Німеччини.

Джерело: dpa із посиланням на дані Федерального МВС, передає DW

Деталі: Після того, як "Ісламська держава" втратила свій вплив та території Іраку та Сирії, її бойовики залишили зону бойових дій та повернулись додому.

Усіх, хто повернувся до Німеччини, вивчає поліція. Деякі постали перед судом. За даними МВС, кількість вироків бойовикам коливається у "двузначному діапазоні"

Окрім того, влада також намагається займатись реінтеграцією та дерадикалізацією.

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