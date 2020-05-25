Более 100 участников исламистских группировок, участвовавших в боевых действиях в Ираке и Сирии, вернулась в Германию.

Источник: dpa со ссылкой на данные Федерального МВД, передает DW

Детали: После того, как "Исламское государство" потеряло свое влияние на территории Ирака и Сирии, ее боевики покинули зону боевых действий и вернулись домой.

Всех, кто вернулся в Германию, изучает полиция. Некоторые предстали перед судом. По данным МВД, количество приговоров боевикам колеблется в "двузначным диапазоне"

Кроме того, власти также пытается заниматься реинтеграцией и дерадикализациею.

Напомним: