В Германию вернулись более сотни исламистов с боевым прошлым
Понедельник, 25 мая 2020, 04:50
Более 100 участников исламистских группировок, участвовавших в боевых действиях в Ираке и Сирии, вернулась в Германию.
Источник: dpa со ссылкой на данные Федерального МВД, передает DW
Детали: После того, как "Исламское государство" потеряло свое влияние на территории Ирака и Сирии, ее боевики покинули зону боевых действий и вернулись домой.
Всех, кто вернулся в Германию, изучает полиция. Некоторые предстали перед судом. По данным МВД, количество приговоров боевикам колеблется в "двузначным диапазоне"
Кроме того, власти также пытается заниматься реинтеграцией и дерадикализациею.
Напомним:
- Германия решила лишать гражданства боевиков ИГИЛ, которые имеют немецкий паспорт, но при определенных условиях.
Украинская правда