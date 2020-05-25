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Джонсон не захотів звільняти радника, який порушив карантин

Понеділок, 25 травня 2020, 05:47
Джонсон не захотів звільняти радника, який порушив карантин

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився відправити у відставку свого радника Домініка Каммінгса, який порушив карантин.

Джерело: Reuters

Деталі: Очільник британського уряду не бачить у діях радника порушень закону. До таких висновків він прийшов після розмови із ним. За його словами, Каммінгс був вимушений відправитись у поїздку (що і є порушенням правил карантину – УП) з метою догляду за дитиною. 

Водночас, представники Консервативної партії вимагали відправити радника Джонсона у відставку після того, як стало відомо про його поїздку за 400 км від Лондону, що суперечило карантинним обмеженням. 

Окрім того, Камінгсу разом із дружиною було рекомендовано самоізолюватись через появу схожих на коронавірус симптомів.

Нагадаємо:

  • За останніми даними, у Великій Британії зареєстрували майже 260 тисяч випадків коронавірусу, із яких майже 37 тисяч – летальні.

Українська правда

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Теми: Велика Британіякоронавірус
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