Джонсон не захотел увольнять советника, который нарушил карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался отправить в отставку своего советника Доминика Каммингса, который нарушил карантин.

Источник: Reuters

Детали: Глава британского правительства не видит в действиях советника нарушений закона. К таким выводам он пришел после разговора с ним. По его словам, Каммингс был вынужден отправиться в поездку (что и является нарушением правил карантина – УП) с целью ухода за ребенком.

В то же время представители Консервативной партии требовали отправить советника Джонсона в отставку после того, как стало известно о его поездке за 400 км от Лондона, что противоречило карантинным ограничениям.

Кроме того, Каммингсу вместе с женой было рекомендовано самоизолироваться из-за появления подобных коронавирусу симптомов.

Напомним: