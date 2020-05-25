Все разделы
Укр / Рус

Джонсон не захотел увольнять советника, который нарушил карантин

Понедельник, 25 мая 2020, 05:47

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался отправить в отставку своего советника Доминика Каммингса, который нарушил карантин.

Источник: Reuters

Детали: Глава британского правительства не видит в действиях советника нарушений закона. К таким выводам он пришел после разговора с ним. По его словам, Каммингс был вынужден отправиться в поездку (что и является нарушением правил карантина – УП) с целью ухода за ребенком.

В то же время представители Консервативной партии требовали отправить советника Джонсона в отставку после того, как стало известно о его поездке за 400 км от Лондона, что противоречило карантинным ограничениям.

Кроме того, Каммингсу вместе с женой было рекомендовано самоизолироваться из-за появления подобных коронавирусу симптомов.

Напомним:

  • По последним данным, в Великобритании зарегистрировали почти 260 тысяч случаев коронавируса, из которых почти 37 тысяч - летальные.

Украинская правда
Темы: Великобританиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг

За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса

фотоЗабор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры

видеоНа Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

инфографикаЭпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

инфографикаВ Украине обнаружили 406 новых зараженных коронавирусом, погибли еще 12 больных

Все главные новости...
Великобритания
Великобритания введет двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну
В Великобритании утверждают, что у 5% тестов есть антитела к COVID-19
Кембриджский университет отказался от офлайн-лекций на весь следующий год
Последние новости
05:47
Джонсон не захотел увольнять советника, который нарушил карантин
04:50
В Германию вернулись более сотни исламистов с боевым прошлым
03:57
Пандемия: в мире зарегистрировали почти 5,5 млн случаев COVID-19
03:00
Германия продлила разрешение на въезд сезонных работников
02:06
Черногория уже три недели не фиксирует новых случаев COVID-19
01:21
Буковина остается в эпицентре коронавируса: за день 55 случаев
00:45
ФотоУкраинская "Мрия" доставила очередной медицинский груз в Канаду
00:15
На Херсонщине не обнаружили новых больных коронавирусом
23:29
Новости экономики: подорожание электроэнергии и продажа стадиона "Черноморец"
22:47
Во Франции впервые избрали мэром трансгендерную женщину
Все новости...