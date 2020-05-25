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За неділю в Україні було менше і нових випадків COVID-19, і одужань

Понеділок, 25 травня 2020, 09:04

За останню добу в Україні COVID-19 діагностували у 259 осіб, 6 хворих на коронавірусну хворобу померли, 126 пацієнтів одужали, ще 477 осіб мають підозру на коронавірус.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 25 травня

Деталі: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу повідомив, що найбільше нових випадків зареєстровано у Чернівецькій області (45), Львівській (27) і місті Київ (29).  

 

Пряма мова Степанова: "За минулу добу захворіло 259 осіб, із них 16 дітей та 43 медпрацівника. Було госпіталізовано 77 осіб. Зафіксовано 6 летальних випадків. Одужали 126 осіб.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла 21 245 чоловік, з них 1 546 дітей та 4 112 медпрацівників.

Загалом одужали 7 234 особи, а летальних випадків 623.

За попередню добу  6 270 досліджень методом ПЛР".

 

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяУкраїна


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