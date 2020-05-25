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За воскресенье в Украине было меньше и новых случаев COVID-19, и выздоровевших

Понедельник, 25 мая 2020, 09:04
За воскресенье в Украине было меньше и новых случаев COVID-19, и выздоровевших

За последние сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 259 человек, 6 больных коронавирусной болезнью умерли, 126 пациентов выздоровели, еще у 477 человек подозревают коронавирус.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 25 мая

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге сообщил, что больше всего новых случаев зарегистрировано в Черновицкой области (45), Львовской (27) и городе Киев (29).

 

Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболело 259 человек, из них 16 детей и 43 медработника. Были госпитализированы 77 человек. Зафиксировано 6 летальных случаев. Выздоровели 126 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 21 245 человек, из них 1 546 детей и 4 112 медработников.

В целом выздоровели 7 234 человека, а летальных случаев 623.

За минувшие сутки сделано 6 270 исследований методом ПЦР".

 

От УП: Динамика свидетельствует, что количество случаев заболевания COVID-19 и количество выздоровлений растут, а количество смертей больных с коронавирусом приблизительно стабильно.

 
Дашборд УП

УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияУкраина
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