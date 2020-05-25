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Трамп залишився без зарплати: все пішло на боротьбу з COVID-19

Понеділок, 25 травня 2020, 09:16

Президент США Дональд Трамп заявив, що свою заробітну плату віддає назад уряду США, останній чек виписав на потреби МОЗ США для розробки ліків для профілактики і лікування коронавіруса.

Джерело: Twitter Трампа

Пряма мова: "Я віддаю і віддавав з самого початку всю свою річну зарплату від $400 тис. до $450 тис. назад нашому уряду. Останній чек видав МОЗ США на допомогу в боротьбі з COVID-19. Для мене це велика честь".

Деталі: Раніше на брифінгу прес-секретар Білого дому Кейлі Макінані продемонструвала чек на 100 тис. доларів, які Трамп пожертвував зі свого президентського окладу МОЗ США для розробки ліків для профілактики і лікування коронавірусу.

Наразі за даними університету Джонса Хопкінса, в США зареєстровано понад 1 млн 643 тис. осіб, які захворіли на COVID-19, майже 98 тисяч померли.

Теми: ТрампСШАкоронавірусзарплатиCovid-2019


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