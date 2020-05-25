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Трамп остался без зарплаты: все ушло на борьбу с COVID-19

Понедельник, 25 мая 2020, 09:16

Президент США Дональд Трамп заявил, что свою заработную плату отдает обратно правительству США, последний чек выписал на нужды Минздрава США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.

Источник: Twitter Трампа

Прямая речь: "Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это большая честь".

Детали: Ранее на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на 100 тыс. долларов, которые Трамп пожертвовал из своего президентского оклада Минздраву США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.

Сейчас по данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1 млн 643 тыс. человек, заболевших COVID-19, почти 98 тысяч скончались.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАкоронавирусзарплатыCovid-2019


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