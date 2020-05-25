Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп остался без зарплаты: все ушло на борьбу с COVID-19

Понедельник, 25 мая 2020, 09:16
Трамп остался без зарплаты: все ушло на борьбу с COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что свою заработную плату отдает обратно правительству США, последний чек выписал на нужды Минздрава США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.

Источник: Twitter Трампа

Прямая речь: "Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это большая честь".

Детали: Ранее на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на 100 тыс. долларов, которые Трамп пожертвовал из своего президентского оклада Минздраву США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.

Сейчас по данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1 млн 643 тыс. человек, заболевших COVID-19, почти 98 тысяч скончались.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАкоронавирусзарплатыCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: