Трамп остался без зарплаты: все ушло на борьбу с COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что свою заработную плату отдает обратно правительству США, последний чек выписал на нужды Минздрава США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.

Источник: Twitter Трампа

Прямая речь: "Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это большая честь".

Детали: Ранее на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на 100 тыс. долларов, которые Трамп пожертвовал из своего президентского оклада Минздраву США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.

Сейчас по данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1 млн 643 тыс. человек, заболевших COVID-19, почти 98 тысяч скончались.

I give, and have given from the beginning, my entire yearly salary, $400,000 to $450,000, back to our government. Last check to HHS Covid relief. My great honor! https://t.co/Vv6Uyz9MkF