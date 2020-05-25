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У Львові почали робити тести на імунітет до коронавірусу

Понеділок, 25 травня 2020, 09:21
У Львові почали робити тести на імунітет до коронавірусу

У Львові почали робити імуноферментний аналіз, який може виявити антитіла до кооронавірусу SarsCoV 2 і стане допоміжним у його виявленні.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий

Пряма мова: "У Львові розпочали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу.

Перші ІФА-тести (імуноферментний аналіз) вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги. Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини та дізнатися, чи особа вже хворіла на коронавірус.

Апарати для таких досліджень є в лабораторіях міських лікарень та поліклінік. Тому це істотно збільшить масовість тестування у Львові.

Також зазначу, що це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для визначення хворих на COVID-19 і найголовніше – тих, хто вже перехворів".

Теми: коронавірусCovid-2019Львівмедицина
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