Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу

Во Львове начали делать иммуноферментный анализ, который может обнаружить антитела к кооронавирусу SarsCoV 2 и станет вспомогательным в его обнаружении.

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой

Прямая речь: "Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу.

Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли уже человек коронавирусом.

Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове.

Также отмечу, что это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное – тех, кто уже переболел".