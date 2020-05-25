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В Італії суттєво впала добова смертність від коронавірусу

Понеділок, 25 травня 2020, 09:26
В Італії суттєво впала добова смертність від коронавірусу

В Італії від коронавірусу за добу померли 50 людей - значне падіння у порівнянні зі 119 смертями в суботу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Департаменту цивільного захисту Італії, оприлюднені у неділю.

Утім треба підкреслити, що ці дані не включають Ломбардію, епіцентр епідемії коронавірусу в Італії. Вперше з лютого у регіоні не зафіксували померлих за добу. 

Водночас влада регіону залишається обережною. Офіційні звіти надходять від лікарень та муніципалітетів, і щодо останніх дані можуть бути неточними через затримку у звітуванні. У суботу в Ломбардії було 56 загиблих.

Нових випадків зараження в Італії зафіксували 531 - незначне падіння у порівнянні з попередніми днями. 

У реанімації перебувають 553 людини. 8 613 людей госпіталізовані із симптомами.

Загалом від початку епідемії коронавірусу в Італії померли 32 785 людей. Загальна кількість людей, які заразилися вірусом із початку спалаху, становить 229 858.

Нагадаємо, Італія з 3 червня дозволить відкритися всім аеропортам країни, частина з яких була закрита через пандемію коронавірусу у березні. Також італійський уряд оголосив, що дозволить туристам з ЄС в’їжджати в країну з цієї дати.

Теми: Італіякоронавірус
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