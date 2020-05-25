Все разделы
Укр / Рус

В Италии существенно упала суточная смертность от коронавируса

Понедельник, 25 мая 2020, 09:26

В Италии от коронавируса за сутки умерли 50 человек - значительное падение по сравнению с 119 смертями в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии, обнародованные в воскресенье.

Впрочем надо подчеркнуть, что эти данные не включают Ломбардию, эпицентр эпидемии коронавируса в Италии. Впервые с февраля в регионе не зафиксировали умерших за сутки.

В то же время власти региона остаются осторожными. Официальные отчеты поступают от больниц и муниципалитетов, и данные последних могут быть неточными из-за задержки в отчетности. В субботу в Ломбардии было 56 погибших.

Новых случаев заражения в Италии зафиксировали 531 - незначительное падение по сравнению с предыдущими днями.

В реанимации находятся 553 человека. 8613 человек госпитализированы с симптомами.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Италии умерли 32 785 человек. Общее количество людей, заразившихся вирусом с начала вспышки, составляет 229 858.

Напомним, Италия с 3 июня позволит открыться всем аэропортам страны, часть из которых была закрыта из-за пандемии коронавируса в марте. Также итальянское правительство объявило, что позволит туристам с ЕС въезжать в страну с этой даты.

Темы: Италиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Фото, видеоВ Киеве открылось метро

"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг

За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса

фотоЗабор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры

видеоНа Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

инфографикаЭпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

Все главные новости...
Италия
Эпидемия в Италии: за сутки менее 120 умерших, количество новых случаев несколько возросло
Коронавирус в Италии: активных случаев уже меньше 60 тысяч
В Италии возобновился рост смертности и числа новых заражений коронавирусом
Последние новости
09:32
Срок подачи документов на руководителя НСЗУ продолжили – Степанов
09:26
В Италии существенно упала суточная смертность от коронавируса
09:16
Трамп остался без зарплаты: все ушло на борьбу с COVID-19
09:10
Официальный курс валют: гривня немного укрепилась
09:04
За воскресенье в Украине было меньше и новых случаев COVID-19, и выздоровевших
08:49
Президент Австрии нарушил карантин, засидевшись в ресторане
08:28
видео, фотоХарьковское метро тоже возобновило работу
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: открытие метро, протест на Майдане
07:43
Боевики 12 раз нарушили "тишину": использовали запрещенное вооружение
07:19
Шмыгаль за неделю принял предложение возглавить правительство
Все новости...