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Київщина послаблює карантин з 26 травня: пустить транспорт

Понеділок, 25 травня 2020, 10:18
Київщина послаблює карантин з 26 травня: пустить транспорт

З 26 травня у Київській області буде послаблений карантин: дозволять роботу міського, міжміського та обласного транспорту, роботу дитсадків, готелів та спортивні змагання.

Джерело: тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін на брифінгу 25 травня

Пряма мова: "Радий повідомити вам – з 26 травня у Київській області карантин пом’якшуємо".

Деталі: За словами Володіна, при чіткому дотриманні вимог дозволять регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському та внутрішньо обласному сполученні. Зокрема, кількість пасажирів має дорівнювати кількості місць для сидіння, перед початком зміни салони потрібно дезінфікувати, а водії мають проходити температурний скринінг. Відстань між пасажирами та водієм має становити не менше метра або має бути захисний екран, крім того усі мають бути в масках.

Також можуть розпочати роботу дитячі садки за умови дотримання протиепідемічних заходів, і готелі.

Можуть проводитися спортивні заходи без глядачів і за умови, що буде не більше 50 учасників. Якщо учасників більше, то потрібне погодження з МОЗ.  

Релігійні заходи можливі за умови перебування у приміщені одної особа на 10 метрів і температурного скринінгу на вході. Крім того всі мають бути в масках, і має бути облаштоване місце дезінфекції рук.  

При цьому Володін наголосив, що жорсткий карантин можуть повернути, якщо захворюваність зростатиме.

У Київській області станом на 25 травня підтверджено 1437 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 116 дітей та 247 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 18.

Що було раніше: 22 травня у Київській обласній державній адміністрації заявили, що не будуть пом’якшувати карантин, оскільки один із чинників а саме кількість випадків заховарювання на кронавірус на 100 тисяч населення перевищує допустиму норму.

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Ірина Балачук, УП
Теми: Київська областькарантинкоронавірус
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