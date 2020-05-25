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Киевщина ослабит карантин с 26 мая

Понедельник, 25 мая 2020, 10:18

С 26 мая в Киевской области будет ослаблен карантин: разрешат работу городского, междугородного и областного транспорта, работу детских садов, гостиниц и спортивные соревнования.

Источник: временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге 25 мая

Прямая речь: "Рад сообщить вам – с 26 мая в Киевской области карантин смягчаем".

Детали: По словам Володина, при четком соблюдении требований разрешат регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном и внутренне областном сообщении. В частности, количество пассажиров должно быть равно количеству мест для сидения, перед началом смены салоны нужно дезинфицировать, а водители должны проходить температурный скрининг. Расстояние между пассажирами и водителем должно составлять не менее метра или должно быть защитный экран, кроме того все должны быть в масках.

Также могут начать работу детские сады при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, и гостиницы.

Могут проводиться спортивные мероприятия без зрителей и при условии, что будет не более 50 участников. Если участников больше, то нужно согласование с Минздравом.

Религиозные мероприятия возможны при условии пребывания в помещении одного человека на 10 метров и температурного скрининга на входе. Кроме того, все должны быть в масках, и должно быть оборудовано место дезинфекции рук.

При этом Володин отметил, что жесткий карантин могут вернуть, если заболеваемость будет расти.

Ирина Балачук, УП


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