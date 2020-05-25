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На чартері з українськими заробітчанами виявили хворого на коронавірус

Понеділок, 25 травня 2020, 10:37
На чартері з українськими заробітчанами виявили хворого на коронавірус

На одному з авіарейсів, який доставив українських заробітчан за кордон, було виявлено хворого з коронавірусом. 

Про це йдеться у статті "Європейської правди"Авіарейси нової епохи: як та за яких умов дозволять літати у ЄС та в Україні".

"Згадайте, як багато говорили про авіарейси із заробітчанами з України. Публічно повідомлялося про три виконаних рейси. Одна з причин того, що зараз цих розмов поменшало – те, що на одному з рейсів... тестування виявило коронавірусного хворого", - підтвердили "ЄвроПравді" три незалежні один від одного джерела.

Через це всі пасажири, що мали бути зайняті на сільгоспроботах, з аеропорту попрямували на ізоляцію.

Як відомо, були організовані рейси до Фінляндії, Австрії та Великої Британії, а вже після підготовки статті стало відомо про рейс на Польщу. З цих держав обов'язкове тестування по прильоту проводить лише Австрія.

У статті автор також пише про ризики у зв’язку з недовірою у Європі до української статистики щодо коронавірусу.

"ЄС просто не вірить у ті дані, які надає українська влада. Це не здогадки – "Європейська правда" чула від дипломатів про дискусії, які точаться на нарадах європейських послів – і вони сходяться на впевненості в тому, що Україна просто не знає про реальний рівень захворюваності.

А останні події, як-то ознаки підтасовки статистики українською владою, хаотичне запровадження та зняття карантину – додають сумніву", - сказано у матеріалі.

Два тижні тому Європейська агенція з авіабезпеки внесла аеропорти в Києві та Чернівцях до списку високоризикованих для зараження COVID-19. Як наслідок, у авіакомпаній з ЄС меншає підстав для того, щоби відкривати рейси з України.

Детальніше читайте у статті: "Авіарейси нової епохи: як та за яких умов дозволять літати у ЄС та в Україні".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Польща
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