На чартере с украинскими работниками обнаружили больного коронавирусом

На одном из авиарейсов, доставивших украинских сезонных рабочих за границу, обнаружили больного с коронавирусом.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Авиарейсы новой эпохи: как и при каких условиях позволят летать в ЕС и в Украине".

"Вспомните, как много говорили об авиарейсах с работниками из Украины. Публично сообщалось о трех выполненных рейсах. Одна из причин того, что сейчас этих разговоров стало меньше - то, что на одном из рейсов... тестирование выявило коронавирусного больного, подтвердили ЕвроПравде три независимых друг от друга источника", - говорится в статье.

Поэтому все пассажиры, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта отправились на изоляцию.

Как известно, были организованы рейсы в Финляндию, Австрию и Великобританию, а уже после подготовки статьи стало известно о рейсе в Польшу. Из этих государств обязательное тестирование по прилету проводит только Австрия.

В статье автор также пишет о рисках в связи с недоверием в Европе к украинской статистике по коронавирусу.

"ЕС просто не верит в те данные, которые предоставляет украинская власть. Это не домыслы - "Европейская правда" слышала от дипломатов о дискуссиях, которые ведутся на совещаниях европейских послов - и они сходятся в уверенности в том, что Украина просто не знает о реальном уровень заболеваемости.

А последние события, такие как признаки подтасовки статистики украинской властью, хаотичное внедрение и снятие карантина - лишь добавляют сомнений", - говорится в материале.

Две недели назад Европейское агентство по авиабезопасности внесла аэропорты в Киеве и Черновцах в список высокорискованных для заражения COVID-19. Как следствие, у авиакомпаний с ЕС меньше оснований для того, чтобы открывать рейсы из Украины.

Подробнее читайте в статье: "Авиарейсы новой эпохи: как и при каких условиях позволят летать в ЕС и в Украине".