Шмигаль: Аваков теж "мій", у нас абсолютно рівні стосунки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль намагається дослухатися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, визнає його досвід, однак ставить його в один ряд з іншими міністрами.

Джерело: інтерв’ю Шмигаля "Українській правді"

Пряма мова прем’єра: "Треба не плутати доброту із слабкістю, і м'якість з тверезим глуздом – це перше. Друге, Арсен Аваков – міністр з колосальним досвідом, 5 урядів. Людина має досвід бюрократа, досвід політика, досвід менеджера.

І дійсно Аваков часто дає хороші ідеї і хороші пропозиції. Я з ними погоджуюся. Коли міністри дають хороші пропозиції, я теж з ними погоджуюся. Просто до Авакова більша увага як до такого політичного важковаговика...

Аваков теж "мій" – він у моєму уряді.

Я ж не відкидаю його політичної ваги, всі ми розуміємо його роль в структурі державного управління і в політиці. Але у той же час він такий самий міністр, як всі інші, він є членом уряду, який я очолюю. Тому з Аваковим у нас абсолютно рівні стосунки так само, як з усіма міністрами".

Деталі: Урядовці не під запис кажуть, що Шмигаль часом занадто обережно ставиться до Авакова.

Коментар одного з міністрів: "Було кілька випадків, коли весь Кабмін був готовий підтримати якусь постанову, але Аваков був проти. Тоді Шмигаль на нього дивився і казав: оскільки немає одностайності, відкладемо це рішення".

Коментар іншого члена Кабміну: "Треба розуміти, Аваков ніколи не каже, що "я проти такого рішення". Він каже: "Добре, хороша ініціатива, але якщо через тиждень прийду вас заарештовувати, то не дивуйтесь. Бо це незаконно". І такий стиль має великий вплив на всі "гарячі голови" у нас".

Нагадаємо: Олексій Гончарук на посаді прем’єра намагався дистанціюватися від Арсена Авакова, та й голова МВС часто не ходив на його наради.