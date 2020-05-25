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Шмыгаль: Аваков тоже "мой", у нас абсолютно ровные отношения

Понедельник, 25 мая 2020, 11:01

Премьер-министр Денис Шмыгаль пытается прислушиваться к министру внутренних дел Арсену Авакову, признает его опыт, однако ставит его в один ряд с другими министрами.

Источник: интервью Шмыгаля "Украинской правде"

Прямая речь премьера: "Надо не путать доброту со слабостью, и мягкость с трезвым рассудком – это первое. Второе, Арсен Аваков – министр с колоссальным опытом, 5 правительств. Человек имеет опыт бюрократа, опыт политика, опыт менеджера.

И действительно Аваков часто дает хорошие идеи и хорошие предложения. Я с ними согласен. Когда министры дают хорошие предложения, я тоже с ними согласен. Просто к Авакову большее внимание как к такому политическому тяжеловесу…

Аваков тоже "мой" – он в моем правительстве.

Я не отбрасываю его политический вес, все мы понимаем его роль в структуре государственного управления и в политике. Но в то же время он такой же министр, как все остальные, он является членом правительства, который я возглавляю. Поэтому с Аваковым у нас абсолютно ровные отношения так же, как со всеми министрами".

Детали: Чиновники правительства не под запись говорят, что Шмыгаль порой слишком осторожно относится к Авакову.

Комментарий одного из министров: "Было несколько случаев, когда весь Кабмин был готов поддержать какое-то постановление, но Аваков был против. Тогда Шмыгаль на него смотрел и говорил: поскольку нет единодушия, отложим это решение".

Комментарий другого члена Кабмина: "Надо понимать, Аваков никогда не говорит, что "я против такого решения". Он говорит: "Хорошо, хорошая инициатива, но если через неделю приду вас арестовывать, то не удивляйтесь. Потому что это незаконно". И такой стиль оказывает большое влияние на все "горячие головы" у нас".

Напомним: Алексей Гончарук на посту премьера пытался дистанцироваться от Арсена Авакова, а глава МВД часто не ходил на его совещания.

Темы: ШмыгальАваковКабинет министров


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