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Шмигаль розкрив свої амбіції на посаді прем'єра

Понеділок, 25 травня 2020, 11:04

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що головною його амбіцією на посаді очільника уряду є виправдати очікування людей.

Джерело: Шмигаль в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Яка у мене амбіція? Якщо чесно, те, що я уже на посаді прем’єра, – це колосальна відповідальність. Вона тисне, і її треба виправдати. Перед родиною, перед президентом, перед людьми, перед історією".

Деталі: Шмигаль уточнив, що "найбільша вага" – не кримінальна, а історична відповідальність. За його словами, йому "набагато страшніше", якщо в підручнику напишуть, що "Шмигаль завалив економіку", і внуки будуть встидатись цього прізвища. 

Українська правда
Теми: Шмигаль Кабінет міністрів


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