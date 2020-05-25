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Укр / Рус

Шмыгаль раскрыл свои амбиции на должности премьера

Понедельник, 25 мая 2020, 11:04

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что главной его амбицией на посту главы правительства является оправдать ожидания людей.

Источник: Шмыгаль в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Какая у меня амбиция? Если честно, то то, что я уже на посту премьера, – это колоссальная ответственность. Она давит, и ее надо оправдать. Перед семьей, перед президентом, перед людьми, перед историей".

Детали: Шмыгаль уточнил, что "наибольший вес" – это не уголовная, а историческая ответственность. По его словам, ему "гораздо страшнее", если в учебнике напишут, что "Шмыгаль завалил экономику", и внуки будут стыдиться этой фамилии.

Украинская правда


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