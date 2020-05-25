Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль раскрыл свои амбиции на должности премьера

Понедельник, 25 мая 2020, 11:04
Шмыгаль раскрыл свои амбиции на должности премьера

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что главной его амбицией на посту главы правительства является оправдать ожидания людей.

Источник: Шмыгаль в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Какая у меня амбиция? Если честно, то то, что я уже на посту премьера, – это колоссальная ответственность. Она давит, и ее надо оправдать. Перед семьей, перед президентом, перед людьми, перед историей".

Детали: Шмыгаль уточнил, что "наибольший вес" – это не уголовная, а историческая ответственность. По его словам, ему "гораздо страшнее", если в учебнике напишут, что "Шмыгаль завалил экономику", и внуки будут стыдиться этой фамилии.

Украинская правда
Темы: ШмыгальКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Шмыгаль
Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более 23 миллиардов долларов помощи
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: