Після інциденту зі зґвалтуванням розформували відділок поліції на Київщині
У місті Кагарлик Київської області розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Голова Нацполіції Ігор Клименко прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всіх співробітників.
Напередодні до поліції надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень були причетні співробітники поліції.
Першочергова перевірка внутрішньої безпеки підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.
Внутрішня безпека Нацполіції затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Уся інформація передана до Державного бюро розслідувань.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.
Голова Національної поліції звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.