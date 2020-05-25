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Після інциденту зі зґвалтуванням розформували відділок поліції на Київщині

Понеділок, 25 травня 2020, 11:07

У місті Кагарлик Київської області розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Голова Нацполіції Ігор Клименко прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всіх співробітників.  

Напередодні до поліції надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень були причетні співробітники поліції.

Першочергова перевірка внутрішньої безпеки підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування  жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.

Внутрішня безпека Нацполіції затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Уся інформація передана до Державного бюро розслідувань.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.

Голова Національної поліції звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Українська правда
Теми: поліціяскандалКиївська область


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