У місті Кагарлик Київської області розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.

Джерело: Нацполіція, Державне бюро розслідувань

Деталі: Голова Нацполіції Ігор Клименко прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всіх співробітників.

Напередодні до поліції надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень були причетні співробітники поліції.

Першочергова перевірка внутрішньої безпеки підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.

Внутрішня безпека Нацполіції затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Уся інформація передана до Державного бюро розслідувань.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.

Голова Національної поліції звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Позиція ДБР: За попередньою інформацією, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка - вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носа.

Наразі слідчими ДБР готується повідомлення про підозру затриманим та вирішується питання про обрання відносно них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 Кримінального кодексу України) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).