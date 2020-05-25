Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Изнасилование и пытки: расформирован участок полиции на Киевщине

Понедельник, 25 мая 2020, 11:07
Изнасилование и пытки: расформирован участок полиции на Киевщине

В городе Кагарлык Киевской области расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

Источник: Нацполиция, Госдарственное бюро расследований

Детали: Председатель Нацполиции Игорь Клименко принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всех сотрудников.

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям были причастны сотрудники полиции.

Первоочередная проверка внутренней безопасности подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции, они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований.

Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Председатель Национальной полиции уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыцкого ОП.

Позиция ГБР: По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Сейчас следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

 

Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий , если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияскандалКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
полиция
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: