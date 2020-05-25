В городе Кагарлык Киевской области расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

Источник: Нацполиция

Детали: Председатель Нацполиции Игорь Клименко принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всех сотрудников.

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям были причастны сотрудники полиции.

Первоочередная проверка внутренней безопасности подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции, они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований.

Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Председатель Национальной полиции уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыцкого ОП.