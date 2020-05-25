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Шмигаль розповів про свій "чайний кабінет" з віцепрем'єрами

Понеділок, 25 травня 2020, 11:25
Шмигаль розповів про свій чайний кабінет з віцепрем'єрами

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль щодня зранку збирає у своєму кабінеті віцепрем’єрів, де вони обговорюють нагальні питання та п’ють чай.

Джерело: стаття УП "Шмигаль і "його" команда. Як працює другий уряд Зеленського"

Деталі: Щодня о 8.30 ранку у себе в кабінеті Шмигаль за невеликим круглим столом збирає Вадима Пристайка, Михайла Федорова і Олексія Резнікова пити чай, цю церемонію в уряді жартома називають "чайним кабінетом". 

Один із членів "чайного кабінету": "Це така щоденна "планірка". Він питає, що там у нас, що в міністерствах, які ми куруємо, які новини, плани. А ми маємо змогу оперативно вирішити якісь питання, які потребують його уваги".

За словами іншого віцепрем'єра, все "виглядає дуже цивільно, як на Заході".

Сам Шмигаль в інтерв’ю УП розповів, що приніс цю практику зі Львова.

Пряма мова Шмигаля: "Це з мого попереднього досвіду роботи у Львівській ОДА. Я коли туди прийшов у 2009 році керівником департаменту економіки, у мене там було шість заступників. Досвідчені старші люди, і у них була традиція: завжди о 8.45 пити чай по черзі в кабінеті у кожного. Це виходила дуже класна  координація. Коли ти викликаєш заступника на нараду – це одна справа, а коли всі зранку зійшлися, то це дозволяє відчувати одне одного і дає хороший командний результат".

Прем’єр наголошує на важливості віцепрем’єрів у його уряді. Він воліє, щоб його віцепрем'єри займались куруванням міністерств і були проміжною ланкою між прем'єром і міністрами. 

Шмигаль пояснює повернення до такої схеми роботи тим, що він не може сам керувати усім урядом і він буде делегувати певні повноваження.

Українська правда

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Теми: Шмигаль прем'єрКабінет міністрів
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