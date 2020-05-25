Шмыгаль рассказал о своем "чайном кабинете" с вицепремьерами

Премьер-министр Денис Шмыгаль ежедневно утром собирает в своем кабинете вицепремьеров, где они обсуждают насущные вопросы и пьют чай.

Источник: статья УП "Шмыгаль и "его" команда. Как работает второе правительство Зеленского"

Детали: Ежедневно в 8.30 утра у себя в кабинете Шмыгаль за небольшим круглым столом собирает Вадима Пристайко, Михаила Федорова и Алексея Резникова пить чай, эту церемонию в правительстве в шутку называют "чайным кабинетом".

Один из членов "чайного кабинета": "Это такая ежедневная "планерка". Он спрашивает, что там у нас, что в министерствах, которые мы курируем, какие новости, планы. А мы можем оперативно решить какие-то вопросы, требующие его внимания".

По словам другого вицепремьера, все "выглядит очень цивильно, как на Западе".

Сам Шмыгаль в интервью УП рассказал, что принес эту практику из Львова.

Прямая речь Шмыгаля: "Это из моего предыдущего опыта работы в Львовской ОГА. Я когда туда пришел в 2009 году руководителем департамента экономики, у меня там было шесть заместителей. Опытные пожилые люди, и у них была традиция: всегда в 8.45 пить чай по очереди в кабинете у каждого. Это выходила очень классная координация. Когда ты вызываешь заместителя на совещание - это одно дело, а когда все утром сошлись, то это позволяет чувствовать друг друга и дает хороший командный результат".

Премьер подчеркивает важность вицепремьеров в его правительстве. Он предпочитает, чтобы его вицепремьеры занимались курированием министерств и были промежуточным звеном между премьером и министрами.

Шмыгаль объясняет возвращение к такой схеме работы тем, что он не может сам управлять всем правительством и будет делегировать определенные полномочия.