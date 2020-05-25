Три прізвища, два громадянства, п’ять паспортів – біля кордону з РФ виявили порушника

На Луганщині біля кордону з Росією виявили порушника з недійсними документами України та Росії.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Поблизу селища Мілове прикордонний наряд зупинив для перевірки документів чоловіка. Він надав три паспорти, видані на різні імена одній і тій самій особі з однаковою датою народження: внутрішній паспорт громадянина України та два закордонні паспорти громадянина РФ.

Під час встановлення особи затриманого, чоловік надав правоохоронцям ще два паспорти громадянина України для виїзду за кордон, які також видані на різні установчі дані. Вони знаходилися у нього вдома.

Перевіривши паспортні документи правоохоронці встановили, що всі паспорти справжні та отримувалися громадянином після зміни кілька разів прізвища та імені.

Прикордонники притягнули його до адміністративної відповідальності за порушення правил прикордонного режиму. Адже він перебував у прикордонні з документами, виданими на змінені ім’я та прізвище.

Після цього порушника передали співробітникам Національної поліції для прийняття щодо нього правового рішення за компетенцією.