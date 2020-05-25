Три фамилии, два гражданства, пять паспортов – у границы с РФ обнаружили нарушителя

На Луганщине около границы с Россией обнаружили нарушителя с недействительными документами Украины и России.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Вблизи поселка Меловое пограничный наряд остановил для проверки документов мужчину. Он предоставил три паспорта, выданных на разные имена одному и тому же лицу с одинаковой датой рождения: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина РФ.

При установлении личности задержанного, человек предоставил правоохранителям еще два паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые также выданы на различные установочные данные. Они находились у него дома.

Проверив паспортные документы правоохранители установили, что все паспорта настоящие и и были получены гражданином после изменения несколько раз фамилии и имени.

Пограничники привлекли мужчину к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима. Ведь он находился в пограничной зоне с документами, выданными на измененные имя и фамилию.

После этого нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции для принятия соответствующего правового решения по компетенции.