Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три фамилии, два гражданства, пять паспортов – у границы с РФ обнаружили нарушителя

Понедельник, 25 мая 2020, 11:42
Три фамилии, два гражданства, пять паспортов – у границы с РФ обнаружили нарушителя

На Луганщине около границы с Россией обнаружили нарушителя с недействительными документами Украины и России.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Вблизи поселка Меловое пограничный наряд остановил для проверки документов мужчину. Он предоставил три паспорта, выданных на разные имена одному и тому же лицу с  одинаковой датой рождения: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина РФ.

При установлении личности задержанного, человек предоставил правоохранителям еще два паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые также выданы на различные установочные данные. Они находились у него дома.

Проверив паспортные документы правоохранители установили, что все паспорта настоящие и и были получены гражданином после изменения несколько раз фамилии и имени.

Пограничники привлекли мужчину к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима. Ведь он находился в пограничной зоне с документами, выданными на измененные имя и фамилию.

После этого нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции для принятия соответствующего правового решения по компетенции.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Пограничная служба
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Глава ГПСУ проверил границу с Россией на Харьковщине
Беларусь может разместить до 8 тысяч "вагнеровцев", Силы обороны реагируют соответственно – ГПСУ
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: