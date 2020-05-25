У Росії забруднення повітря побило 5-річний рекорд

За перший квартал 2020 року в Росії було зафіксовано 44 випадки високого забруднення повітря, що на 57% перевищує кількість істотних викидів за аналогічний період 2019 року, коли було 28 випадків.

Джерело: РБК з посиланням на дослідження аналітичної служби аудиторсько-консалтингової компанії Finexpertiza на основі даних Росгідромету

Дослівно: "Такий результат за квартал – рекорд за останні п'ять років спостережень (їх дослідники проводять з першого кварталу 2015-го).

Під високим забрудненням повітря розуміється вміст одної або декількох шкідливих речовин на рівні в десять і більше разів вище, ніж визначено санітарними нормативами про гранично допустиму концентрацію (ГДК). Такі забруднення можуть супроводжуватися неприємними запахами, іноді фіксуються забарвлені опади".

Деталі: Повідомляється, що в Мінприроди РФ підтвердили, що висновки Finexpertiza збігаються з даними Росгідромету.

За даними дослідження, основні джерела забруднення – підприємства металургійної, гірничодобувної, нафтової та целюлозно-паперової промисловості, а також в сфері житлово-комунального господарства.

Найбільш постраждали Бурятія, Забайкалля і Красноярський край.

Відзначається, що 6 випадків забруднення навколишнього середовища, які зафіксовані в першому кварталі 2020 року, відносяться до аварійних. Один з них, який призвів до забруднення атмосферного повітря, за даними Росгідромету, стався 9 січня за аварії на нафтопереробному заводі "Лукойл-Ухтанафтопереробка" в Ухті (Республіка Комі).

За словами гендиректора НДІ "Атмосфера" Олега Марцинковського, кількість виявлених фактів забруднень повітря безпосередньо залежить від кількості вимірів: чим більше їх робити, тим більше буде виявлено подібних випадків. Він також додав, що контроль за станом атмосферного повітря і його забрудненням з кожним роком посилюється.

Також повідомляється, що з початку введення режиму самоізоляції через епідемію коронавірусу в кінці березня в Росії зафіксували істотне очищення повітря в зв'язку зі зниженням викидів від автотранспорту і підприємств біля автотрас і в районі житлової забудови.

Однак у багатьох регіонах РФ промислові підприємства працювали без зупинки, крім того тривав опалювальний сезон, тому там обсяг викидів не знизився, а навіть зріс.