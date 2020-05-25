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В России загрязнение воздуха побило 5-летний рекорд

Понедельник, 25 мая 2020, 11:42
В России загрязнение воздуха побило 5-летний рекорд

За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года, когда было 28 случаев.

Источник: РБК со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета

Дословно: "Такой результат за квартал –  рекорд за последние пять лет наблюдений (их исследователи проводят с первого квартала 2015-го).

Под высоким загрязнением воздуха понимается содержание одного или нескольких вредных веществ на уровне в десять и более раз выше, чем определено санитарными нормативами о предельно допустимой концентрации (ПДК). Такие загрязнения могут сопровождаться неприятными запахами, иногда фиксируются окрашенные осадки".

Детали: Сообщается, что в Минприроды РФ подтвердили, что выводы Finexpertiza совпадают с данными Росгидромета.

По данным исследования, основные источники загрязнения – предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Наиболее пострадавшие регионы – Бурятия, Забайкалье и Красноярский край.

Отмечается, что 6 случаев загрязнения окружающей среды, которые произошли в первом квартале 2020 года, относились к аварийным. Один из них, приведший к загрязнению атмосферного воздуха, по данным Росгидромета, произошел 9 января при аварии на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Ухте (Республика Коми).

По словам гендиректора НИИ "Атмосфера" Олега Марцинковского, количество выявленных фактов загрязнений воздуха напрямую зависит от числа замеров: чем больше их делать, тем больше будет выявлено подобных случаев. Он также добавил, что контроль за состоянием атмосферного воздуха и его загрязнением с каждым годом усиливается.

Также сообщается, что с начала ввода режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в конце марта в России зафиксировали существенное очищение воздуха в связи со снижением выбросов от автотранспорта и предприятий возле автотрасс и в районе жилой застройки.

Однако во многих регионах РФ промышленные предприятия работали без остановки, кроме того продолжался отопительный сезон, поэтому там объем выбросов не снизился, а даже вырос.

  

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Темы: Росcияэкология
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