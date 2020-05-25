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З полону піратів звільнили ще одного українця

Понеділок, 25 травня 2020, 11:54

З полону піратів звільнили ще одного українця, члена екіпажу судна MV "Tommi Ritscher", він прибув до Європейського Союзу, та скоро буде репатрійований.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів — член екіпажу MV "TOMMI RITSCHER" (захоплене у Гвінейській затоці 19 квітня).

Наш моряк вже в одній з країн ЄС. Невдовзі буде репатрійований на Батьківщину".

Що передувало: Біля берегів Беніну пірати напали на судно "Tommi Ritscher" захопили в полон екіпаж.

Українська правда
Теми: піратиМЗС


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