З полону піратів звільнили ще одного українця, члена екіпажу судна MV "Tommi Ritscher", він прибув до Європейського Союзу, та скоро буде репатрійований.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів — член екіпажу MV "TOMMI RITSCHER" (захоплене у Гвінейській затоці 19 квітня).

Наш моряк вже в одній з країн ЄС. Невдовзі буде репатрійований на Батьківщину".

Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів — член екіпажу MV «TOMMI RITSCHER» (захоплене у Гвінейській затоці 19 квітня).@UKRinNGA забезпечили міграційні та митні процедури. Наш моряк вже в одній з країн ЄС. Невдовзі буде репатрійований на Батьківщину. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2020

Що передувало: Біля берегів Беніну пірати напали на судно "Tommi Ritscher" захопили в полон екіпаж.