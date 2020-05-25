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Из плена пиратов освобожден еще один украинец

Понедельник, 25 мая 2020, 11:54

Из плена пиратов освободили еще одного украинца, члена экипажа судна MV "Tommi Ritscher", он прибыл в Европейский Союз, и скоро будет репатриирован.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Добрая весть. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV" TOMMI RITSCHER "(захваченное в Гвинейском заливе 19 апреля).

Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину".

Что предшествовало: У берегов Бенина пираты напали на судно "Tommi Ritscher" захватили в плен экипаж.

Темы: пиратыМИД


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