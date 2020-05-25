Из плена пиратов освобожден еще один украинец

Из плена пиратов освободили еще одного украинца, члена экипажа судна MV "Tommi Ritscher", он прибыл в Европейский Союз, и скоро будет репатриирован.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Добрая весть. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV" TOMMI RITSCHER "(захваченное в Гвинейском заливе 19 апреля).

Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину".

Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів — член екіпажу MV «TOMMI RITSCHER» (захоплене у Гвінейській затоці 19 квітня).@UKRinNGA забезпечили міграційні та митні процедури. Наш моряк вже в одній з країн ЄС. Невдовзі буде репатрійований на Батьківщину. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2020

Что предшествовало: У берегов Бенина пираты напали на судно "Tommi Ritscher" захватили в плен экипаж.