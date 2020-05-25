Кількість смертей від коронавірусу в Києві досягла 60 людей

Серед 29 людей, які захворіли на коронавірус минулої доби, – троє медиків. Одна людина померла, двоє одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 людей. Серед них – троє медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Одужали за добу 2 людини".

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 15 жінок віком від 27 до 72 років і дві дівчинки -одинадцяти та дванадцяти років. Та 11 чоловіків від 37 до 75 років. І хлопчик, якому 10 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

На сьогодні в столиці вже 2652 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Усього за період пандемії – 60 летальних випадків. Подолали коронавірус 360 мешканців столиці.