Усі розділи
Укр / Рус

Кількість смертей від коронавірусу в Києві досягла 60 людей

Понеділок, 25 травня 2020, 12:08

Серед 29 людей, які захворіли на коронавірус минулої доби, – троє медиків. Одна людина померла, двоє одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 людей. Серед них – троє медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Одужали за добу 2 людини".

 

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 15 жінок віком від 27 до 72 років і дві дівчинки -одинадцяти та дванадцяти років. Та 11 чоловіків від 37 до 75 років. І хлопчик, якому 10  рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

На сьогодні в столиці вже 2652 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Усього за період пандемії – 60 летальних випадків. Подолали коронавірус 360 мешканців столиці.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Після інциденту зі зґвалтуванням розформували відділок поліції на Київщині

Київщина послаблює карантин з 26 травня: пустить транспорт

Говорити про концерти зможемо після 22 червня – голова МОЗ

У Львові почали робити тести на імунітет до коронавірусу

За неділю в Україні було менше і нових випадків COVID-19, і одужань

Фото, відеоУ Києві відкрилося метро

Усі головні новини...
коронавірус
Києво-Печерську лавру відкрили після карантину
Частина Росії буде голосувати дистанційно за поправки до Конституції
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили на Буковині
Останні новини
12:54
У Росії понад 350 тисяч хворих на COVID-19, 9 тисяч – за останню добу
12:50
Нове послаблення карантину з 1 червня: Кличко розповів, що відкриють у Києві
12:26
документАваков створив таємний департамент поліції – ЦПК
12:23
Україну продовжить поливати дощик, на півдні буде тепліше
12:21
Не робіть з ялівця слона: Кличко розповів, коли на Хрещатик повернуть каштани
12:14
У Кабміні кажуть, що Степанов "ставить себе надто високо"
12:08
Кількість смертей від коронавірусу в Києві досягла 60 людей
12:01
Києво-Печерську лавру відкрили для вірян
11:57
В Україні може з'явитись аграрне міністерство і посилений промблок — Шмигаль
11:54
З полону піратів звільнили ще одного українця
Усі новини...