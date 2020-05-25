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Количество смертей от коронавируса в Киеве достигло 60 людей

Понедельник, 25 мая 2020, 12:08
Количество смертей от коронавируса в Киеве достигло 60 людей

Среди 29 человек, заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, - трое медиков. Один человек умер, двое выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Среди них - трое медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Выздоровели за сутки 2 человека".

 

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки: 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет и две девочки - одиннадцяти и двенадцати лет. 11 мужчин от 37 до 75 лет. И мальчик, которому 10 лет.

В больницы столицы госпитализированы 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего за период пандемии - 60 летальных случаев. Преодолели коронавирус 360 жителей столицы.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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