Количество смертей от коронавируса в Киеве достигло 60 людей

Среди 29 человек, заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, - трое медиков. Один человек умер, двое выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Среди них - трое медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Выздоровели за сутки 2 человека".

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки: 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет и две девочки - одиннадцяти и двенадцати лет. 11 мужчин от 37 до 75 лет. И мальчик, которому 10 лет.

В больницы столицы госпитализированы 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего за период пандемии - 60 летальных случаев. Преодолели коронавирус 360 жителей столицы.