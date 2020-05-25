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Не робіть з ялівця слона: Кличко розповів, коли на Хрещатик повернуть каштани

Понеділок, 25 травня 2020, 12:21
Не робіть з ялівця слона: Кличко розповів, коли на Хрещатик повернуть каштани

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що наступного року після реконструкції Хрещатику на головній вулиці столиці висадять каштани, а ялівець пересадять у парки та сквери.

Джерело: брифінг Кличка 25 травня

Пряма мова: "Днями вздовж частини Хрещатика висадили ялівець – там, де на цей момент не було дерев. Підкреслю: таке рішення –тимчасове. Наступного року ми плануємо реконструкцію Хрещатика. Її не робили багато років, тільки оновлювали асфальт. Тому цього року висаджувати крупномірні дерева не мало сенсу. А ялівець перед початком ремонту пересадять у парки та сквери міста.

Ми враховуємо попередній досвід. Бо під час масштабної реконструкції Хрещатика у 1998 році звузили широку бульварну частину вулиці. І каштани опинилися впритул до дороги".

Деталі: За словами Кличка, на Хрещатику - великий трафік і висока загазованість повітря, а суміш, якою посипають дороги взимку, також негативно впливає на дерева.

Мер зазначив, що щоб уникнути цього, під час реконструкції розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, лунки дерев будуть захищені від потрапляння реагентів: "Ми створимо умови, щоб у кожній лунці - а їх від Бессарабської до Європейської площі 249 – росли, а не чахли, дерева".

Зокрема, Кличко запевнив, що на Хрещатику будуть рости каштани: "Будемо шукати витривалі сорти. Каштани будуть! Тому прошу не робити з ялівця слона. Ялівець теж не треба зневажати, але його з Хрещатика наступного року пересадять. А от каштани пересаджувати не рекомендують. Тому перед реконструкцією їх поки і не висаджували на головній вулиці".

Українська правда

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Теми: КиївВіталій Кличко
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