Не делайте из можжевельника слона: Кличко рассказал, когда на Крещатик вернут каштаны

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в следующем году после реконструкции Крещатика на главной улице столицы высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы.

Источник: брифинг Кличко 25 мая

Прямая речь: "На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник - там, где на данный момент не было деревьев. Подчеркну: такое решение временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города.

Мы учитываем предыдущий опыт. Потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге".

Детали: По словам Кличко, на Крещатике - большой трафик и высокая загазованность воздуха, а смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья.

Мэр отметил, что во избежание этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов: "Мы создадим условия, чтобы в каждой лунке - а их от Бессарабской до Европейськой площи 249 - росли, а не чахли, деревья".

В частности, Кличко заверил, что на Крещатике будут расти каштаны: "Будем искать выносливые сорта. Каштаны будут! Поэтому прошу не делать из можжевельника слона. Можжевельником тоже не надо пренебрегать, но его с Крещатика в следующем году пересадят. А вот каштаны пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице".