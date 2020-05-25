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Україну продовжить поливати дощик, на півдні буде тепліше

Понеділок, 25 травня 2020, 12:23
Наталія Негрей

Найближчої доби територія України, як і раніше залишиться в прохолодній і вологій повітряній масі в зоні впливу атмосферних фронтів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У вівторок майже по всій Україні часом дощі, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями з грозами, лише вночі в більшості західних областей без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°, на заході та півдні країни до 20°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.

У Києві 26 травня часом дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.

У середу майже по всій Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі в південно-східній частині без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, в південно-східній частині 19-24°.

У столиці 27 травня короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 16-18°.

Додатково: 25 травня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 13-18°, в Дніпрі біля Києва 14°.

Теми: погода


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