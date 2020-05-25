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Украину продолжит поливать дождик, на юге будет теплее

Понедельник, 25 мая 2020, 12:23

В ближайшие сутки территория Украины по-прежнему останется в прохладной и влажной воздушной массе в зоне влияния атмосферных фронтов.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Во вторник почти по всей Украине временами дожди, днем на Закарпатье и Прикарпатье местами с грозами, лишь ночью в большинстве западных областей без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 12-17°, на западе и юге страны до 20°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.

В Киеве 26 мая временами дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°.

В среду почти по всей Украине кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью в юго-восточной части без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, в юго-восточной части 19-24°.

В столице 27 мая кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

Дополнительно: 25 мая в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 13-18°, в Днепре возле Киева 14°.

Темы: погода


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