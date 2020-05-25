Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков створив таємний департамент поліції – ЦПК

Понеділок, 25 травня 2020, 12:26
Аваков створив таємний департамент поліції – ЦПК

У Нацполіції з’явився Департамент захисту інтересів суспільства і держави, але інформацію про його структуру, кількісний склад, функції і повноваження правоохоронці засекретили.

Джерело: Центр протидії корупції з посиланням на відповідь на запит

Дослівно: "На запит Центру протидії корупції у Нацполіції відповіли, що у її складі створено новий підрозділ – Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Ні його функції, ні повноваження, ні структура не розкриваються".

Деталі: У відповіді вказали, що відомості про структуру, загальну чисельність, завдання і функції Департаменту "становлять службову інформацію".

За словами голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, під "інтересами суспільства та держави" "може бути все, що заманеться Авакову".

Він припускає, що поліція вирішила "продовжити займатися тиском на бізнес та економіку, але вже без Департаменту захисту економіки, на ліквідації якого так піарилися, а за допомогою нового підрозділу".

За даними ЦПК, новий департамент "успадкував функції економічного", але покриватиметься за ширмою "службової інформації"".

Передісторія:  

  • На початку осені 2019 року уряд розформував Департамент захисту економіки Нацполіції. Мотивували це тим, що поліція не повинна втручатися у діяльність бізнесу. 
  • Президент Володимир Зеленський і представники його команди неодноразово наголошували на необхідності створення нового незалежного органу економічної безпеки. Президент навіть подавав відповідний законопроєкт і вимагав ухвалення його до 2020 року. 
  • Але наразі новий орган так і не створили.

"Українська правда" в Threads

Теми: Аваковполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: