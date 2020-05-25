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Аваков створив таємний департамент поліції – ЦПК

Понеділок, 25 травня 2020, 12:26

У Нацполіції з’явився Департамент захисту інтересів суспільства і держави, але інформацію про його структуру, кількісний склад, функції і повноваження правоохоронці засекретили.

Джерело: Центр протидії корупції з посиланням на відповідь на запит

Дослівно: "На запит Центру протидії корупції у Нацполіції відповіли, що у її складі створено новий підрозділ – Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Ні його функції, ні повноваження, ні структура не розкриваються".

Деталі: У відповіді вказали, що відомості про структуру, загальну чисельність, завдання і функції Департаменту "становлять службову інформацію".

За словами голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, під "інтересами суспільства та держави" "може бути все, що заманеться Авакову".

Він припускає, що поліція вирішила "продовжити займатися тиском на бізнес та економіку, але вже без Департаменту захисту економіки, на ліквідації якого так піарилися, а за допомогою нового підрозділу".

За даними ЦПК, новий департамент "успадкував функції економічного", але покриватиметься за ширмою "службової інформації"".

Передісторія:  

  • На початку осені 2019 року уряд розформував Департамент захисту економіки Нацполіції. Мотивували це тим, що поліція не повинна втручатися у діяльність бізнесу. 
  • Президент Володимир Зеленський і представники його команди неодноразово наголошували на необхідності створення нового незалежного органу економічної безпеки. Президент навіть подавав відповідний законопроєкт і вимагав ухвалення його до 2020 року. 
  • Але наразі новий орган так і не створили.

Теми: Аваковполіція


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