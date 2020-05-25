Аваков створив таємний департамент поліції – ЦПК

У Нацполіції з’явився Департамент захисту інтересів суспільства і держави, але інформацію про його структуру, кількісний склад, функції і повноваження правоохоронці засекретили.

Джерело: Центр протидії корупції з посиланням на відповідь на запит

Дослівно: "На запит Центру протидії корупції у Нацполіції відповіли, що у її складі створено новий підрозділ – Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Ні його функції, ні повноваження, ні структура не розкриваються".

Деталі: У відповіді вказали, що відомості про структуру, загальну чисельність, завдання і функції Департаменту "становлять службову інформацію".

За словами голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, під "інтересами суспільства та держави" "може бути все, що заманеться Авакову".

Він припускає, що поліція вирішила "продовжити займатися тиском на бізнес та економіку, але вже без Департаменту захисту економіки, на ліквідації якого так піарилися, а за допомогою нового підрозділу".

За даними ЦПК, новий департамент "успадкував функції економічного", але покриватиметься за ширмою "службової інформації"".

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